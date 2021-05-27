شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 27-5-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى فى آخر تعاملات أيام الأسبوع للبنوك قبل بدء إجازتهم الرسمية غدا، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وبنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، تباينا ملحوظا، حيث سجل سعر "الدولار والريال السعودى" استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لأولى تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.99 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.08 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.