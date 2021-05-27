شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الإصلاح الهيكلى يهدف تحقيق فائض بميزان المدفوعات من 3 لـ5 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البرنامج الوطنى للاصلاح الهيكلي الهدف منه تغيير هيكل الاقتصاد والذى يتكون من مجموعة قطاعات كالصناعة والزراعة والإتصالات والسياحة والنقل.

وكشفت المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لـ"الخليج 365"، إن الاصلاح الهيكلي يستهدف تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات من 3 لـ5 مليارات دولار، بالاضافة إلى تحقيق نمو الناتج المحلى بشكل شامل ومستدام، إلى جانب تحقيق المرونة والإنتاجية والقدرة التنافسية، مع خلق فرص عمل، وزيادة معدلات التوظيف، مما يحقق انخفاض معدل البطالة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لائقة.

وأكدت ندى مسعود، أن الإصلاح الهيكلي يتضمن تغيير شكل القطاعات والعمل على هيكلة القطاعات الأكثر قدرة على التوظيف، لتحقيق وظائف لائقة بمرتبات أعلى، والذى لديها قدرة على زيادة التصدير، مما يحقق موارد عملة بالنقد الأجنبى .

وأشارت المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط ، إلى أنه تم استهداف 3 قطاعات من القطاعات الأساسية وهى الزراعة والصناعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أنه الإصلاح الهيكلي سيساهم فى زيادة وزن هذه القطاعات فى الاقتصاد المصرى، موضحة أن من المستهدف زيادة وزن هذه القطاعات فى حجم الاقتصاد الكلى إلى الثلث بما يصل إلى حوالى 35% من إجمالى الناتج المحلى نظرا لقدرة هذه القطاعات هى القطاعات الحقيقة والتى لديها قدرة على الإنتاجية وتوليد فرص عمل باستمرار.