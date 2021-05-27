شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز "العبور الجديدة" يتفقد الوحدات السكنية بمبادرة «سكن لكل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الوحدات السكنية بمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل"، ومشروع سكن مصر وتابع أعمال توصيل المرافق بالمشروعين، وذلك استعدادا لتسليم عدد من الوحدات لحاجزيها.

واستهل المهندس أحمد علي، جولته، بالمرور على 26160 وحدة سكنية (1090 عمارة) بسكن لكل المصريين بأحياء" المجد - الكرامة - الحرية" بمنطقة ال2600 فدان، حيث تابع الأعمال النهائية للوحدات التي سيتم تسليمها، لافتاً إلى أنه تم إصدار محاضر الاستلام ل15216 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، بالأحياء الثلاثة.

وانتقل رئيس جهاز العبور الجديدة، لتفقد 3120 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، حيث تابع تطور الأعمال وطبقة الأسفلت للطرق بموقع المشروع، وتنسيق الموقع العام، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالزراعة والصيانة ليتم الحفاظ على المجهود المبذول فى المشروعات التى تقدمها الدولة للمواطن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتأمين العاملين داخل موقع العمل بهذه المشروعات.

ولفت المهندس أحمد علي، إلى أن حوالى 1464وحدة بمشروع سكن مصر، جاهزة لتسليم للحاجزين، بجانب الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرافق والخدمات لتلبية احتياجات الحاجزين للوحدات.

وشدد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها، وإنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفى التوقيتات المحددة لها، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بالمشروعات القومية، ومشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة.