شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ليتجه نحو اختبار المقاومة المحورية 0.7765، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه إلى جانب الدعم 0.7735، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7670 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي