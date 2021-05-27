شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليختبر حاجز 1900.00، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 1928.60 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي، تدعمه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 1880.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1928.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد