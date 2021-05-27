شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً للمقاومة المحورية 1.4135 ولا يزال دونها، حيث يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم بشرط الثبات دون المستوى المذكور، حيث يمثل اختراقه مفتاح بدء محاولات تعافي جديدة للتوجه نحو مناطق 1.4238 مبدئياً، بينما يتواجد هدفنا السلبي الرئيسي عند 1.3990.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4020 والمقاومة 1.4180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط