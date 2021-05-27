الاقتصاد

اليورو يبتعد عن ذروة 4 أشهر مقابل الدولار الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب انتعاش مستويات العملة الأمريكية بفضل ارتفاع عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة.

 

انخفض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.2175$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2190$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2215$.

 

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.2266$.

 

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 89.53 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

 

زاد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 0.75% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وينعش عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

 

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، قبل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، والتي قد تعزز من احتمالات قرب مناقشة مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد السياسة النقدية لأكبر اقتصاد فى العالم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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