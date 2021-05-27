شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الدولي» أفضل مطار في العالم لتعامله خلال «الجائحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
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بيزنس ترافيلر: قدّم أداء ومرونة عالية
27 مايو 2021
12:34 مساء
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دبي: ”الخليج 365”
منحت «بيزنس ترافيلر»، «مطار دبي الدولي» ثلاثة جوائز منفصلة في حفل توزيع جوائزها في المنطقة الذي عقد افتراضياً مؤخراً، حيث تمت الإشادة بالمرونة والأداء الكبيرين لمطار دبي الدولي خلال فترة «الجائحة».
وقد تغلب «مطار دبي الدولي» في المنافسة الشديدة على مطارات سنغافورة شانغي، ومطار حمد الدولي ومطار إسطنبول الدولي، ليفوز بجائزة أفضل مطار في العالم. كما احتفظ «مطار دبي الدولي» بلقب أفضل مطار في الشرق الأوسط، وأفضل مطار للتسوق في السوق الحرة خلال الفعالية.
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