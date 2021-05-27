الأسهم الأوروبية تحت ضغط الطاقة.. وجني أرباح في اليابان

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية عند الفتح، الخميس، إذ قوبلت خسائر أسهم قطاع الطاقة بمكاسب في قطاع التعدين، في حين لاقى قرار بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني التخارج من الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة استقبالا فاترا.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 445.34 نقطة في التعاملات المبكرة، محوما قرب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 447.15 الذي سجله يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسهم شركات الطاقة بنحو 0.3 بالمئة، مقتفية أثر الخسائر في أسعار النفط التي تأثرت بالمخاوف حيال الطلب من الهند وزيادة الإمدادات الإيرانية.

لكن الخسائر في هذا القطاع قابلتها زيادة لأسهم التعدين التي ارتفعت 0.8 بالمئة في ظل صعود أسعار المعادن.

وهبط سهم إتش.إس.بي.سي 0.2 بالمئة بعد أن قال البنك إنه سينسحب من الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة عن طريق بيع بعض قطاعات أنشطته التي تتكبد خسائر ووقف قطاعات أخرى، وذلك للتركيز على آسيا أكبر أسواقه.

أسهم اليابان

وفي طوكيو تراجعت الأسهم اليابانية الخميس، إذ قلص المستثمرون مراكزهم بعد زيادة في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل تمديد محتمل لإجراءات الطوارئ المرتبطة بكوفيد-19، وهو ما أثار مخاوف بشأن نمو الاقتصاد المحلي.

وقلص المؤشر نيكاي خسائره خلال اليوم، ليغلق على انخفاض 0.33 بالمئة إلى 28549.01 نقطة، ليوقف سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام وبلغ حجمها 2.1 بالمئة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1911.02 نقطة.

تكافح اليابان، التي من المقرر أن تستضيف أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل في يوليو تموز، لاحتواء موجة رابعة من الإصابات.

وسعت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي الأربعاء إلى تمديد حالة الطوارئ الحالية، والتي كان من المقرر رفعها في الأساس في نهاية مايو أيار، «لنحو شهر آخر»، كما قدمت مقاطعة أوساكا الغربية طلبا مماثلا.

وقادت أسهم شركات صناعة الصلب وشركات الشحن خسائر اليوم، إذ فقد القطاعان 2.6 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب، في حين حققت أسهم شركات النقل الجوي أكبر مكاسب في البورصة، إذ ربحت 2.3 بالمئة.

(رويترز)