شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تسعى لإصدار سندات دولارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة أن «مبادلة» بدأت، الخميس تسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين، لتعود بذلك إلى أسواق الدين بعد أقل من ثلاثة أشهر من جمعها 1.1 مليار دولار.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن وحدة لمبادلة تصدَر السندات من خلالها، وهي «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج»، حددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لشريحة سندات لأجل عشر سنوات وعند نحو 3.7% لسندات فورموزا لأجل 30 عاما.

يرتب العملية بنك أبوظبي التجاري وسيتي وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد، ومن المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من اليوم. (رويترز)