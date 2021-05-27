إدراج «إيه إس جي ستاليونز الإمارات» 31 مايو

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، تسجيل أسهم شركة مجموعة «إيه إس جي ستاليونز الإمارات» في نظامه الإلكتروني، تمهيداً لإدراجها في السوق للتداول اعتباراً من 31 مايو 2021، وذلك ضمن منصة السوق الثاني.

وقال السوق في بيان له، إنه سيتم وقف التداول بأسهم شركة مجموعة إيه سي جي ستاليونز الإمارات، وهي شركة مساهمة خاصة خارج قاعات التداول اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق، وأية عملية تداول تتم على أسهم هذه الشركة خارج السوق اعتباراً من ذلك التاريخ، تعتبر باطلة ولن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات.

ويمكن لشركات الوساطة والحفظ الأمين، القيام بعمليات تحويل أسهم الشركة من حسابات المساهمين لدى المقاصة إلى حساب التداول على النظام الآلي للمقاصة.