شكرا لقرائتكم خبر عن فتح أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد- زيدان الربيعي

أكد مصدر أمني عراقي، الخميس، قيام القوات الأمنية العراقية بإعادة فتح أحد مداخل المنطقة الخضراء التي تتواجد فيه الرئاسات الثلاث وبعض الوزارات والمقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر أنه «تم فتح مدخل الخضراء وسط العاصمة بغداد من جهة مسجد أم الطبول في جانب الكرخ أمام الجميع». وأوضح أن «نقطة تفتيش (40 أبو غريب) قد تم فتحها أيضاً بعد إغلاقها، أمس الأربعاء، كأجراء أمني احترازي».

وتابع أن «استقرار الوضع في العاصمة بغداد واختفاء المظاهر المسلحة من الشوارع تزامن معه انسحاب تدريجي للقوات الأمنية من الأماكن التي انتشرت فيها».

ولفت إلى أنه «تم التوجيه بعدم دخول الأرتال العسكرية إلى العاصمة بغداد، إلا بعد الحصول على موافقة قيادة عمليات بغداد حسب البرقية التي تم توجيهها من الجهات العليا يوم أمس».

وتوجد بوابات عدة للدخول إلى المنطقة الخضراء جميعها من جانب الكرخ، ومدخل واحد فقط من جانب الرصافة. يذكر أن العاصمة بغداد، شهدت الأربعاء، توتراً أمنياً بين القوات الأمنية وجهات عسكرية تعود إلى «الحشد الشعبي» بعد قيام القوات الأمنية بتنفيذ مذكرة قبض قضائية بحق قائد عمليات «الحشد الشعبي» في الأنبار قاسم مصلح في العاصمة بغداد.