«سيدات أعمال عجمان» يعزز شراكاته مع الجهات الحكومية والخاصة

عجمان: ”الخليج 365”

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أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة «مجلس سيدات أعمال عجمان»، أهمية الشراكة والتعاون بين الجهات الداعمة لأنشطة المرأة بهدف تكامل الأدوار وتوفير خدمات تصب في ريادة سيدات الأعمال وزيادة مساهمتهن في الناتج المحلي، مشيدة بتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير الممكنات والمقومات الداعمة لضمان نمو واستدامة مشاريع سيدات ورائدات الأعمال.

جاء ذلك خلال استقبالها وفد جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية برئاسة منى صقر المطروشي – مدير عام الجمعية، حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك وضرورة فتح قنوات لتبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة والتي تتوافق مع خطط الطرفان، وقام الوفد بجولة في مركز عجمان لريادة الأعمال للاطلاع على الفرص الاستثمارية التي يوفرها المركز لرواد ورائدات الأعمال وتوفير منصات تسويقية مستدامة لأصحاب المشاريع القائمة والأفكار الرائدة.

كما استقبل المجلس وفداً من مركز «تبيين» للاستشارات النفسية والاجتماعية والتدريب برئاسة الدكتورة سلطانة عثمان - مدير المركز، لبحث سبل التعاون المشترك وتقديم برامج التدريب والاستشارات والمعنية بأنشطة سيدات الأعمال استكمالاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين المجلس والمركز.

وخلال الزيارة استعرض المجلس نبذة حول خطة عمل المجلس للعام 2021 وتنفيذ جملة من البرامج والمشاريع الموجهة لتنمية اقتصاد المرأة وتشجيع استثماراتها الاقتصادية، والمتوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للمجلس في إقامة مشاريع حيوية تلبي حاجة المجتمع و دعم رائدات الأعمال المبتكرات لرفع نسبة أعمالهن المبتكرة وتنوع أنشطتهن، والارتقاء بمصالح سيدات الأعمال وتذليل الصعوبات التي تواجههن في أعمالهن التجارية والصناعية والخدمية وتقديم مبادرات وأعمال تهدف إلى تطوير أنشطتهن وتحويل الأفكار إلى مشاريع قائمة.