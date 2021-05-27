شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الصين في أمريكا: تسييس منشأ «كورونا» يعرقل التحقيقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنغهاي-رويترز

قالت سفارة الصين في الولايات المتحدة، الخميس، إن تسييس منشأ وباء «كوفيد-19» سيعرقل التحقيقات، بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أجهزة المخابرات الأمريكية تطرح نظريات متضاربة عن منشأ فيروس «كورونا». وقالت السفارة في موقعها على الإنترنت، إن الصين تدعم «دراسة شاملة لجميع الحالات المبكرة لكوفيد-19 التي ظهرت في جميع أنحاء العالم، وإجراء تحقيق شامل في بعض القواعد السرية والمختبرات البيولوجية في جميع أنحاء العالم».