شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الكونغولية تأمر بإخلاء جزء من مدينة غوما بسبب بركان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكونغو الديمقراطية-أ.ف.ب

حذرت سلطات غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، صباح الخميس، من وجود «خطر حدوث تفاعل» للغازات تحت بحيرة كيفو عند أقدام بركان «نياراغونغوفي» شرق الكونغو الديمقراطية، داعية سكان بعض المناطق إلى إخلائها.

وقال الحاكم العسكري الجنرال كونستان نديما في أمر إخلاء السكان: «ثمة مخاطر إضافية مرتبطة بالتفاعل بين الحمم ومياه البحيرة. وهذه المخاطر ذات طبيعة مختلفة منها تفاعل الصهارة مع مياه البحيرة وخطر حدوث تفاعل مع كمية الغاز المحلول تحت بحيرة كيفو وانبعاث الغاز إلى السطح ما قد يشكل خطراً».

وأضاف نديما: «لا يمكننا أن نستبعد أي ثوران فوق الأرض أو تحت بحيرة كيفو قد يحدث بشكل وشيك جداً ومن دون إنذار مسبق حتى. الوضع قد يتغير بسرعة وهو تحت مراقبة متواصلة».

وأوضح: «تحسباً لكارثة محتملة، الإخلاء بات إلزامياً باتجاه ساكي (على بعد 20 كيلومتراً غرب غوما) ويجب أن يحصل بهدوء وبتنسيق مع العاملين في المجال الإنساني وعبر وسائل النقل التي وضعتها السلطات المحلية بالتصرف في كل حي».