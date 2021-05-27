تعرف على موعد طرح ميتسوبيشي «إكليبيس» فيس ليفت الجديدة فى مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحد موزعى سيارات العلامة اليابانية «ميتسوبيشي» فى مصر عن طرح الشكل الجديد من طرازات «ميتسوبيشى إكليبس» – فيس ليفت – فى السوق المحلية خلال شهرين على أقصى تقدير.

وأضاف الموزع – الذى فضل عدم ذكر اسمه – أن تقديم الشكل الجديد من «إكليبس» يأتى ضمن سلسلة أحدث طروحات الصانع اليابانى التى تم إنتاجها وطرحها رسميًا فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن التحديثات الأخيرة التى أدخلت لطراز «ميتسوبيشى إكليبس» أسهمت فى حدوث تغير جذرى فى الشكل الخارجى ،وتعزيز انسيابية المركبة مقارنة بالنسخة الحالية، متوقعًا أن يسهم الشكل الجديد من «إكليبس» فى تعزيز وتنافسية العلامة التجارية داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه من المرتقب تقديم الشكل الجديد من «إكليبس» داخل السوق المحلية بمجرد الإنتهاء من أعمال الشحن والإجراءات الجمركية بالموانئ، متوقعًا أن يتم طرح السيارة رسميًا خلال الشهرين المقبلين.

وظهرت «ميتسوبيشى إكليبس – فيس ليفت» على الساحة العالمية بتعديلات فى التصميم الخارجى، وتغيير فى أشكال المصابيح led، والشبكة الأمامية، والصادم الخلفى، بخلاف التجهيزات الأخرى التى تم تزويدها فى المقصورة الداخلية.

وينتمى طراز «ميتسوبيشى إكليبس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، ينتج قوة 150 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات «أوتوماتيك».

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشى» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت «ميتسوبيشى إكليبس» على حصة سوقية %2.9 بعدما تمكنت من بيع 459 وحدة، من إجمالى مبيعات سيارات الركوب الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» التى بلغت 15 ألفًا و994 مركبة فى السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالى.

فى المقابل، بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من طراز «إكليبس» نحو 60 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن تراخيص السيارات فى مصر.