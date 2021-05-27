تبدأ من 429 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار سيارات «ستروين C5» موديل 2021



الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار سيارات «ستروين C5 إير كروس» موديل 2021 الفئة الأولى «Live» عند مستوى 429 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Feel» بنحو 497 ألف، والفئة الثالثة «Shine» بـ547 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال مايو الحالي، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ستروين» في مصر.

وينتمي طراز «ستروين C5 إير كروس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة، في غضون 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود، نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4.5 متر

العرض 2 متر

الارتفاع 1.6 متر

سعة الشنطة الخلفية 580 لتر

ستروين C5

مواصفات ستروين C5 إير كروس 2021

زودت سيارات «ستروين C5 إير كروس» موديل 2021 الفئة الأولى «live» بالعديد من التجهيزات ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات (HSA) ».

دعمت بمجموعة من الكماليات ومنها «جنوط رياضية 17 بوصة، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات إضاءة، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، ومكيف هواء، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومصابيح أمامية “Eco-Led”».

تقدم طرازات «ستروين إير كروس 2021» الفئة الثانية «FEEL» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «جنوط رياضية 18 بوصة، وزجاج خلفي معتم، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكييف هواء أوتوماتيك، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، ومسند رأس متحرك في اتجاهيين، وغيرها».

زودت سيارات «ستروين C5» الفئة الثالثة «SHINE» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «نظام التحذير عند الانحراف عن الطريق، ونظام الفرامل الذكي، وبرنامج وضعيات القيادة على مختلف الطرق، وزر فتح الشنطة كهربائيا، وخاصية فتح الشنطة أوتوماتيكيا عند تمرير القدم أسفل السيارة، وتحكم كهربائي بمقعد السائق، وخاصية التسخين بالمقاعد الأمامية، وفرش جلد أسود Nappa ، وغيرها».