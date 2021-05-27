شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم فى سوق العبور للجملة.. البطاطس بين 1.5-3 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 27-5-2021 وسجلت جميع الأصناف أسعارا منخفضة نسبيا نتيجة لزيادة المعروض والإنتاج المحلى بسبب المشروعات القومية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية.

وتراوح أسعار البطاطس بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار البسلة 2.5-5 جنيهات، وسجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو، والبامية 8-14 جنيها للكيلو، أسعار الفاصوليا 4-6 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

وتراوحت الطماطم بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو وسجلت، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه، وأسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو.