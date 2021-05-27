شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم الخميس تتراوح بين 14300-14600جنيه للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد إن أسعار حديد التسليح تشهد استقرارا، حيث سجل سعر المصنع 14300-14600 جنيه للطن مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، ويتراوح سعر المستهلك بين 14500-14800 جنيه للطن.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، الأسمنت الأسود بين 675-800 جنيه تسليم المصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها.

أما سعر الأسمنت المخلوط فيتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر .