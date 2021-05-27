الاقتصاد

أسعار الحديد اليوم الخميس تتراوح بين 14300-14600جنيه للطن من المصنع

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القاهرة - سامية سيد -  

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد إن أسعار حديد التسليح تشهد استقرارا، حيث سجل سعر المصنع 14300-14600 جنيه للطن مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، ويتراوح سعر المستهلك بين 14500-14800 جنيه للطن. 

 

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، الأسمنت الأسود بين 675-800 جنيه تسليم المصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها. 

 

أما سعر الأسمنت المخلوط فيتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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