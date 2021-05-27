شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يبحث فرص التعاون بمجال مياه الشرب مع بنك التعمير الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع إنريكو إسبيلر، مدير محفظة بنك التعمير الألمانى لقطاعى المياه وإدارة المخلفات، لبحث سُبل التعاون بين وزارة الإسكان وبنك التعمير الألماني، فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، ووضع تصور للفرص المستقبلية للتعاون بين الجانبين.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الهيكل المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وسياسة واستراتيجية القطاع، ونسب التغطية الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ومجهودات الوزارة في زيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتعزيز إطار عمل قطاع المرافق بالوزارة، موضحاً أن من أهم أولويات قطاع المرافق حالياً، المشاركة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وكذا مشروعات الخطة الاستراتيجية للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن الدولة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتولى اهتماماً كبيراً بمشروعات تحلية مياه البحر، مستعرضاً المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050، والذي يشمل 4 محاور رئيسية لتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية نتيجة الزيادات السكانية الطبيعية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، وإعادة استخدام المياه فى الأغراض المخصصة لذلك، طبقاً للكود المصرى لإعادة استخدام المياه، ومن نماذج المشروعات، مشروع إنشاء محطة معالجة المحسمة لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية، بطاقة مليون م3/يوم، والفائز بجائزة مشروع العام كأفضل مشروع عالمي في عام 2020 من مجلة (Engineering News-Record) الأمريكية، ومشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، بالإضافة إلى محطة معالجة مياه الحمام، بطاقة 6.5 مليون م3/يوم والتى تُعد أكبر محطة معالجة فى العالم.

ومن الجدير بالذكر، أن بنك التعمير الألماني، يقوم حالياً بتمويل برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بمرحلته الأولى فى محافظات (الغربية والشرقية والبحيرة ودمياط)، وبمرحلته الثانية فى محافظات (أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا).