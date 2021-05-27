شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث فى مصر إلى 75.9سنة عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً وذلك بمناسبة اليوم العالمى " من أجل تنمية صحة المرأة "، حيث يتم استعراض الوضع الصحى الراهن للمرأة فى دول العالم المختلفة، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنـجابية فى كوستـاريكا عام 1987 والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة.

ومن أهم المؤشرات وفقاً لبيانات الجهاز أن (75.9 سنة) هو العمر المتوقع عند الميلاد للإناث عام 2021، وارتفع العمر المتوقع عند الميلاد من 74.7 سنة للإناث عام 2018 إلى 75.9 سنة عام 2021.

وبلغ أعلى توقع للبقاء على قيد الحياة للمسنات فى الفئة العمرية (60-64سنة) 19.3سنة، وأقل توقع للبقاء عند الفئة العمريـــة (75 سنة فأكثر) 8.6 سنة عام 2019.

وتلاحظ ثبات معدل وفيات الإناث لكل ألف من الإنــــاث للأعوام (2018 ، 2019) حيث بلغ 5.4 وفاة لكل ألف من الإناث، و55.3٪ من وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدورى عام 2019.

وتباينت نسب وفيات الإناث طبقاً للأمراض على النحو التالى:

ارتفعت نسبة وفيات الإناث بهذا السبب من50.6٪ عام 2017 إلى 55.3٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2019، وانخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 8.9٪ عام 2017 إلى 6.4٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2019.

وارتفعت نسبة الوفيات بين الإناث بهذا السبب من 8٪ عام 2017 إلى 9.3 ٪ عام 2019، وإنخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4٪ عام 2017 إلى 5.8 ٪ عام 2019 .

وشكلت نسبة وفيات الإناث بسبب الحمل والولادة والنفاس أقل نسبة بين أسباب الوفاة حيث بلغت 0.1٪ فى كلا من عامى 2017 / 2019.

معدل وفيات الأمهات 42.8 سيدة لكل مائة ألف مولود حي عام 2019، ويعرف هذا المعدل بأنه عدد الأمهات اللاتي يتوفين خلال سنة ميلادية محددة بسبب الحمل أو الولادة أو خلال فترة الأربعين يوماً التالية للولادة (فترة النفاس) لكل 100 ألف مولود حى داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة.

وانخفض معدل وفيات الأمهات من 49 سيدة لكل 100ألف مولود حـــي عام 2015 إلى 42.8 سيدة عام 2019.

إما بالنسبة لإصابات ووفيات كورونا بين الموجه الاولى والثانية من (14 أكتوبر– 29 ديسمبر 2020)، فقد بلغت عدد الإصابات (14343 إصابة) للإناث بنسبة 47.6٪ مقابل (15761 إصابة) للذكوربنسبة 52.4٪ خلال الفترة من (14 أكتوبر – 29 ديسمبر 2020).

فى حين سجلت عدد وفيات الإناث (645 وفاة) بنسبة 44.9 ٪ مقابل (790 وفاة) بنسبة 55.1٪ للذكورخلال فترة الدراسة .