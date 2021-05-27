شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البورى يتراوح بين 32-48 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 27-5-2021 وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة مع ارتفاع طفيف في أسعار البلطي المزارع، حيث تراوح سعر البلطي المزارع 1 بين 22-24 جنيها للكيلو مقابل 21-23 جنيها، وسجل البلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر السمك البورى 1 بين 40-48 جنيها للكيلو، والبورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، سعر السمك الثعابين يتراوح بين 50-200 جنيه للكيلو، وسعر المرجان "1" بين 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البربون بين " 1 " لـ 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " بين 25-35 جنيها للكيلو.

وسجل، سعر الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" بين 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" بين 90 – 150 جنيها للكيلو، وأسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو.