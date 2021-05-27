وزير الإسكان يستعرض موقف محطات معالجة الصرف وسبل إعادة الاستخدام الآمن للمياه

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القاهرة - سامية سيد - الجزار: نهدف لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه واستغلالها بالشكل الأمثل.. والحفاظ على هذا المورد الهام

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات الوزارة، وقيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لاستعراض موقف محطات معالجة الصرف الصحى على مستوى الدولة، وسبل إعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة طبقاً لأعلي المعايير العالمية المُطبقة في هذا المجال، فى الأغراض المُخصصة لذلك، بهدف تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، واستغلالها بالشكل الأمثل.



خلال الاجتماع

وأكد وزير الإسكان، أن توجه الدولة حالياً، هو إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المُعالجة، بالإضافة إلى الاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.

ووجه الوزير، بحصر محطات معالجة الصرف الصحى التى تحتاج إلى توسعة طاقاتها، أو تحتاج إلى رفع كفاءة، ووضع مواقع المحطات على نظام معلومات جغرافى، مع بيانات كل محطة، وتحديد نوعية المعالجة المطلوبة لكل محطة، سواءً المعالجة الثنائية أو الثلاثية، بما يتناسب مع متطلبات إعادة استخدام المياه المُعالجة.