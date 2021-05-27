شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الخميس 27-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الخميس 27-5-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى فى بداية تحديثات التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، وتزامنا مع آخر أيام تعاملات الأسبوع للبنوك، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى فثبت أيضا عند سعر15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الأربعاء.

وهناك تفاؤل دولي كبير بالاقتصاد الوطني وذلك يظهر واضحًا من خلال توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، سواء من خلال جهات التصنيف الائتماني أو الجهات والمؤسسات المالية المانحة والممولة، وفي سياق السطور التالية سنتعرف على أسباب هذا التفاؤل بالاقتصاد.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتإلى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.62 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.60 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.