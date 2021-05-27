شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 29-32 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن الدواجن البيضاء تتراوح بين 26-27 جنيها للكيلو في المزرعة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو، مضيفا أن الدواجن البلدى بـ 30 جنيها للكيلو في المزرعة و34-35 جنيها للمستهلك، والساسو بـ30 جنيها في المزرعة والمستهلك يتراوح بين 33- 35 جنيها.

وأضاف رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، لليوم السابع أن أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن 1 كجم، وسجلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 28 جنيها بينما للمستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو، وسجلت كرتونة البيض البلدى بين 33-36 جنيها للكرتونة سعر مستهلك.