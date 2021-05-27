شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تأسر ستة جنود أرمن عند الحدود بين البلدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان-أ.ف.ب

أعلنت أرمينيا، الخميس، أن الجيش الأذربيجاني أسر ستة من جنودها «كانوا يجرون أعمالاً هندسية» قرب الحدود، فيما أكدت باكو أن الأمر يتعلق «بمجموعة استطلاع وتخريب» دخلت أراضيها.

وأوضح الجيش الأرمني في بيان: «بينما كان ستة جنود يجرون أعمالاً هندسية في قطاع غيغاركونيك عند الحدود تمت محاصرتهم وأسرهم». في المقابل أكدت أذربيجان التي تواجهت مع أرمينيا في حرب عنيفة الخريف الماضي أن الجنود كانوا بصدد القيام بعمليات «تخريب».