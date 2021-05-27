شكرا لقرائتكم خبر عن أحط منزلك بحلقة من الأمن وراقب كل ركن في منزلك أينما كنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى رينغ يتحدث عن سهولة استخدام التكنولوجيا لتطمئن على منزلك وأسرتك في أصعب الظروف، بأجهزة بسيطة وتطبيق ذكي

بيّن لنا العام الماضي أنه لا يوجد نظام حياة ثابت على الدوام. وقد حرصت السلطات بدولة الإمارات على بذل أقصى جهودها التي ساعدت في احتواء انتشار فيروس كورونا وتمكنت بفضل رؤيتها الحكيمة من احتواء انتشار الجائحة. ومن بين الإجراءات التي اتبعتها حكومة الدولة إغلاق المدارس وإجراءات الحظر والإغلاق، مما أدى إلى تزايد الطلب على خدمات التوصيل. وفي تلك الأوقات التي نشعر فيها بأننا لا نستطيع السيطرة على كل شيء، يمكن لطبقة إضافية من الأمن أن تمنحنا الاطمئنان وراحة البال.

ونظرًا للقيود المستمرة على التأشيرات والسفر، والتي تعني عدم القدرة على الاستعانة بالمساعدة المنزلية، تقوم التكنولوجيا بالدور اللازم – فقد تطورات التقنيات سريعًا مع الوقت لتمكنك من حماية منزلك من الداخل والخارج بفضل أجراس الباب بالفيديو وكاميرات المراقبة الموزعة داخل المنزل ووجود تطبيق فعال، مما يتيح لك إقامة حلقة من الأمن حول منزلك خلال دقائق. وعندما تختار كافة المنتجات من علامة تجارية واحدة، مثل رينغ، يصبح من السهل على تلك الأجهزة العمل معًا – والأفضل من ذلك أن بوسعك مراقبة كل شيء عبر هاتفك الذكي حتى إن تواجدت في مكان آخر حينها.

وبينما أصبح سكان دولة الإمارات أكثر انتباهًا للزوار وللمخاطر التي تصاحبهم، باتت الراحة والسلامة أكثر أهمية من ذي قبل – وهنا يأتي دور مجموعة منتجات رينغ للمساعدة.

