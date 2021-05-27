شكرا لقرائتكم خبر عن أحط منزلك بحلقة من الأمن وراقب كل ركن في منزلك أينما كنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى رينغ يتحدث عن سهولة استخدام التكنولوجيا لتطمئن على منزلك وأسرتك في أصعب الظروف، بأجهزة بسيطة وتطبيق ذكي
بيّن لنا العام الماضي أنه لا يوجد نظام حياة ثابت على الدوام. وقد حرصت السلطات بدولة الإمارات على بذل أقصى جهودها التي ساعدت في احتواء انتشار فيروس كورونا وتمكنت بفضل رؤيتها الحكيمة من احتواء انتشار الجائحة. ومن بين الإجراءات التي اتبعتها حكومة الدولة إغلاق المدارس وإجراءات الحظر والإغلاق، مما أدى إلى تزايد الطلب على خدمات التوصيل. وفي تلك الأوقات التي نشعر فيها بأننا لا نستطيع السيطرة على كل شيء، يمكن لطبقة إضافية من الأمن أن تمنحنا الاطمئنان وراحة البال.
ونظرًا للقيود المستمرة على التأشيرات والسفر، والتي تعني عدم القدرة على الاستعانة بالمساعدة المنزلية، تقوم التكنولوجيا بالدور اللازم – فقد تطورات التقنيات سريعًا مع الوقت لتمكنك من حماية منزلك من الداخل والخارج بفضل أجراس الباب بالفيديو وكاميرات المراقبة الموزعة داخل المنزل ووجود تطبيق فعال، مما يتيح لك إقامة حلقة من الأمن حول منزلك خلال دقائق. وعندما تختار كافة المنتجات من علامة تجارية واحدة، مثل رينغ، يصبح من السهل على تلك الأجهزة العمل معًا – والأفضل من ذلك أن بوسعك مراقبة كل شيء عبر هاتفك الذكي حتى إن تواجدت في مكان آخر حينها.
وبينما أصبح سكان دولة الإمارات أكثر انتباهًا للزوار وللمخاطر التي تصاحبهم، باتت الراحة والسلامة أكثر أهمية من ذي قبل – وهنا يأتي دور مجموعة منتجات رينغ للمساعدة.
محمد ميراج هدى
أجراس الباب بالفيديو لمساعدة الجميع
منذ ابتكارها لأول مرة عام 2013، أثبتت أجراس الباب بالفيديو قيمتها الكبيرة في العديد من المواقف المختلفة حول العالم. فمن تصوير دب يحاول فتح باب سيارة إلى تسجيل تطاير الشهب في السماء، تمكنت تلك الأجهزة المبتكرة من تصوير العديد من الزائرين غير المرغوب بهم في أنحاء العالم.
يتم تفعيل المنتجات مثل جرس الباب بالفيديو Ring Video Doorbell 3 بالحركة حول مدخل المنزل، ليبدأ حينها بتسجيل الأحداث ضمن المنطقة المحددة لذلك. ولأن أجراس الباب بالفيديو من رينغ تتصل بالإنترنت عبر نظام الإنترنت اللاسلكي في منزلك، فبوسعك ضبط بث الفيديو لتشاهده مباشرة على هاتفك، أو الاطلاع عليه لاحقًا.
وحتى إن كنت في المنزل، فلا تحتاج للتوجه إلى الباب إذ تستطيع رؤية الزائر من هاتفك الذكي. وبفضل جرس الباب بالفيديو Ring Video Doorbell 3، يمكنك النقر على التنبيه ببساطة للتحقق من شخصية الزائر والتواصل معه إن أردت. وبهذا تستطيع البقاء على مسافة آمنة من الآخرين حتى أثناء تواجدك في المنزل، كما يمكنك أن تطلب منهم ترك المشتريات عند الباب.
الكاميرات الداخلية لمزيد من راحة البال
أما الأشخاص الراغبون بالاطمئنان على أسرهم أثناء تواجدهم في العمل أو في فعاليات خارج المنزل (أو ربما في إمارة أخرى) فبوسعهم الاستفادة من الكاميرات الداخلية التي تطمئنهم إلى عدم حدوث أية مشاكل أو حوادث في المنزل. قد ترغب بالتحدث إلى أحد من أفراد الأسرة أثناء تواجدهم في المنزل والتحقق من كون أبنائك ينجزون واجباتهم المدرسية أو معرفة حالة قطتك أثناء تواجدك في مكان آخر.
من السهل التحقق سريعًا مما يجري في منزلك بواسطة كاميرا داخلية مصغرة يمكن وضعها بكل سهولة في المساحات الصغيرة في الغرف، وهي جهاز ذكي جديد يمكنك من التحدث إلى أفراد الأسرة الأكبر سنًا أو التأكد من عودة الأطفال الصغار من المدرسة.
وبفضل كل من أجراس الباب بالفيديو والكاميرات الداخلية، يمكنك متابعة ما يجري في كل ركن من أركان منزلك أينما كنت. كما أن خطة الحماية من رينغ تسهل الحصول على طبقة إضافية من الأمن في منزلك.
ورغم أن الحياة أصبحت أكثر صعوبة في العديد من جوانبها، إلا أن التكنولوجيا جاءت لتخفف من التوتر الناجم عن الظروف الراهنة. كل ما تحتاج إليه لتأمين راحة بالك وبال أسرتك هو القليل من التخطيط ودقائق من العمل.
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