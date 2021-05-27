شكرا لقرائتكم خبر عن إعرف أسعار مكونات طبق السلطة من سوق العبور كابوتشا وكرنب وبنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 في جولة من داخل سوق العبور اسعار أصناف الخضروات الجملة والتي في الغالب ما يتم استخدامها في اطباق السلطة على المائدة المصرية.

وكشف كارم حسن تاجر بسوق العبور عن أسعار أصناف الخضروات ومنها الكرنب السلطة الأحمر و الأخضر و الخص الكابوتشا، حيث يتراوح سعر الشوال بين 20-40 جنيها به ما يزيد عن 10 حبات، مشيرا إلى أن البنجر يتراوح سعر الكيلو بين 1-1.5 جنيها للكيلو، كيلو القرع يتراوح بين 3-3.5 جنيها للكيلو.

واكد كارم لليوم السابع أن المشروعات القومية في مجال الزراعة ساهمت في خفض اسعار الخضروات بالسوق في جميع الأصناف مشيرا إلى أن أسعار جميع الأصناف مثل البطاطس والطماطم بها استقرار خلال الفترة الحالية.