شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 36 مشروعاً فى قطاع الموارد المائية بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضحت التخطيط فى تقرير حديث لها انه تم الانتهاء من إنشاء محطة فارسكور الجديدة (لخدمة 2000 فدان)، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة كفر بنى سالم (الثانية ب)، وإنشاء ماكينة طوارئ على نهاية ترعة أم نوار السفلى من مصرف السرو الأعلى.

واشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 849 مشروع تنموي في محافظة الدقهلية بتكلفة 2.7 مليار جنيه في 7 قطاعات هى التعليم، والصحة، والإسكان، والكهرباء، والنقل، والري، والتنمية المحلية، خلال عامي (18/2019- 19/2020) لمحافظة الدقهلية للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.