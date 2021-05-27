شكرا لقرائتكم خبر عن سعر القهوة يلامس الهدف– تحليل – 27-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر القهوة هجومه الصاعد لنلاحظ ملامسته حاليا للهدف الرئيسي الأول المستقر عتد 155.90, نشير إلى أن تشكيل الحاجز الحالي لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي قد يجبر السعر لتقديم بعض التداولات الجانبية لحين تحقيقه للاختراق المطلوب ليؤكد بذلك الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة.

إضافة إلى ما سبق, سنعتمد على تشكيل مستوى 144.40 للدعم الإضافي ولنتوقع بتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, تحقيق السعر للاختراق المطلوب والوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 161.80 و 169.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 148.00 و 161.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد