شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لعزم إيجابي جديد- تحليل - 27-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة نتيجة لاستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, نذكر حاليا بأهمية تحقيقه لاختراق مستوى 133.30 والثبات فوقه ليزيد ذلك من فرص تحقيق لأهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 133.90 و 134.20 على التوالي.

ما يجب التنويه له مجددا, أن محاولة هبوط السعر دون الدعم الإضافي المستقر عند 132.60 فإن ذلك سيجبره على تأجيل الهجوم الصاعد وليبدا بتقديم تداولات تصحيحية هابطة قد تدفع به لتكبد بعض الخسائر بانجذابه نحو 132.05 و 131.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.80 و 133.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الشرط