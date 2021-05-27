شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتحرك ببطء-تحليل - 27-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديمه لتداولات جانبية بطيئة نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليعمل ذلك على تأجيل المسار التصحيحي الهابط بشكل مؤقت. نذكر بأن الثبات المتكرر دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 155.40 وبتشكيل مستوى 154.80 لحاجز إضافي أمام التداولات الحالي, فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف بدوره مستوى 153.00 بشكل أولي ومن ثم لننتظر وصوله نحو 151.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 154.80 و 153.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة