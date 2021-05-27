شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين تحت الضغط السلبي– تحليل - 27-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر البلاتين إغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمركز عند 1230.00 ليؤكد بذلك تأجيله للمحاولات الصاعدة وليبدأ بتشكيل موجات تصحيحية هابطة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نلاحظ استمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي ليزيد ذلك من فرص تسلل التداولات نحو المحطات السلبية والتي تتمركز قرب 1140.00 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 1100.00 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1160.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط