شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر التذبذب الجانبي– تحليل- 27-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديمه لتداولات جانبية ضيقة نتيجة لتعارض المؤشرات الرئيسية ليؤجل ذلك المسار التصحيحي الهابط وليستقر قرب 4.5100, لكن الثبات السلبي دون الحاجز الإضافي المستقر عند 4.7000 سيزيد من فرص تجديد السعر للمحاولات السلبية لنبقى بانتظار وصوله قريبا للأهداف السلبية المستقرة عند 4.3700 و 4.1300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5850 و 4.3700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز