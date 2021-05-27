شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط داخل القناة الصاعدة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع دعم هذه القناة ليضيف مزيد من القوة إليه، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستويات 66.80 ثم 67.95 كمحطات رئيسية تالية.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 65.05 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.80 والمقاومة 67.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد