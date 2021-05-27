شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أكثر من أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع لحديث محافظ البنك المركزي الألماني ينس ويدمان.

في تمام الساعة 06:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.2190 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2192 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2175، بينما حقق الأعلى له عند 1.2197.

هذا ونتطلع من قبل ألمانيا للكشف عن بيانات ثقة المستهلك الألماني مع صدور قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 5.3 مقابل 8.8 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس دويتشه بوندسبانك (محافظ البنك المركزي الألماني) ينس ويدمان في حدث عبر الإنترنت للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس المعهد الاقتصادي الألماني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 6.5% خلال الربع الأول، مقارنة باتساع 6.4% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 4.1% في الربع الرابع الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 4.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 2.1% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.8% خلال نيسان/أبريل، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 1.9% في آذار/مارس الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً 17 ألف طلب إلى 427 ألف طلب، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 15 هذا الشهر تراجعاً 71 ألف طلب إلى 3.68 مليون طلب، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.9% في آذار/مارس.