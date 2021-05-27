شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخصص 100 مليون دولار لإنشاء صندوق دولي للسياحة الشاملة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السعودية تخصيص 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الدولي للسياحة الشاملة، وهو أول صندوق لدعم النمو السياحي عالمياً، بالتعاون مع البنك الدولي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتستضيف السعودية الاجتماع الـ 47 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط الذي انطلق أمس وينتهي اليوم الخميس. وقررت منظمة السياحة العالمية، اختيار الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها خارج مدريد مخصص لمنطقة الشرق الأوسط. وافتتح المكتب زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وأحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، وذلك خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة في الرياض.

ومهمة المكتب هي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في المنطقة، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصاءات المهمة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية. كما أطلقت المنظمة برنامجاً للاحتفاء بأفضل القرى السياحية، وأعلنت إنشاء أول أكاديمية سياحية في الرياض مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر مؤخرا، تفويض وزير السياحة السعودي أو من ينيبه، بالتباحث مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة بالمملكة ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ومؤخرا، أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تعيين غلوريا جيفارا مانزو، في منصب كبيرة المستشارين، لتساهم بخبرتها الواسعة مع فريق عمل الوزارة في الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تنمية قطاع السياحة في المملكة في إطار رؤية 2030.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قال في نهاية شهر أبريل الماضي، إن المملكة ستكسر العديد من الأرقام المستهدفة في الرؤية قبل نهاية 2025 وقبل 2030.

وأضاف في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن من بين انجازات رؤية 2030 تحقيق مستهدفات الإسكان وارتفاع الايرادات غير النفطية وتقليص البطالة.

وقال إن هناك فرصاً ضخمة جدا في المملكة غير القطاع النفطي، ورؤية 2030 جاءت لإستغلال الفرص الغير مستغلة وازالة التحديات، مشيرا إلى أن هناك تصوّر خاطئ لدى البعض يوحي بأن المملكة تريد أن تتخلص من النفط. وأكد أن المملكة تسعى للاستفادة من القطاع النفطي وغير النفطي.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض في اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات.