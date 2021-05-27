شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتلقى دعم والمستثمرون يقلصون مشترياتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى الدولار دعما اليوم الخميس من اعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتجه ببطء ولكن بإصرار نحو مناقشة حول تشديد السياسة النقدية، فيما سجل اليوان أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

يقلص المستثمرون بشدة مشترياتهم من الدولار في ظل توقعهم زيادة عجز التجارة ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة مع تعافي العالم من الجائحة.

لكن مجرد اقتراح الخفض التدريجي لوتيرة مشتريات البنك المركزي الأمريكي من الأصول كاف لوقف المزيد من عمليات البيع، وبعد قفزة مفاجئة في أسعار المستهلكين في أبريل نيسان، فإن الأسواق أيضا في حالة قلق شديد قبل بيانات الوظائف والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة المقرر صدورها اليوم وبيانات التضخم غدا الجمعة.

كانت العملات الرئيسية مستقرة إلى حد كبير خلال جلسة التداول الآسيوية، إذ بلغ اليورو حوالي 1.2190 دولار أمريكي، وتراجع الين الياباني والجنيه الإسترليني بشكل طفيف جدا ليبلغا أدنى مستوياتهما في أسبوع.