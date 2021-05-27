شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخرج من القناة – تحليل - 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية يوم أمس ليخترق مقاومة القناة الهابطة ويستقر فوقها، لكنه لا يزال دون حاجز 0.9000، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف اختبار مستوى 0.8900 مبدئياً.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون 0.9000، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تبدأ عند 0.9045 ثم 0.9100.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8900 والمقاومة 0.9010

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط