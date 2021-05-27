شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفشل بتأكيد الاختراق – تحليل - 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من الثبات طويلاً فوق مستوى المقاومة المخترق 0.7765، ليتداول بسلبية ويختبر دعم القناة الرئيسية الصاعدة عند 0.7735، مما يجعلنا نعود إلى الحيادية إلى أن يؤكد السعر تخطي أحد المستويات المذكورة لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن استمرار الضغط السلبي وكسر الدعم المذكور سيدفع السعر للانخفاض وزيارة مناطق 0.7615 على المدى القريب، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7890.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7670 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي