شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت في مسار جانبي – تحليل - 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتحرك في مسار جانبي، ويحافظ على ثباته فوق الدعم المحوري 68.00، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة وفعالة، بانتظار التوجه نحو مستويات 69.55 ثم 71.35 كأهداف رئيسية.

يجب الانتباه إلى أن كسر 68.00 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 66.45 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.30 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد