شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر دعم القناة – تحليل - 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً لدعم القناة الصاعدة ويستقر عنده الآن، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبّع واضح في البيع من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الموجة الصاعدة، والذي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 29.00.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الاتجاه الصاعد المتوقع، والذي يتطلب استمراره الثبات فوق مستوى 27.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.30 والمقاومة 28.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد