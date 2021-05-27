شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكتسب العزم الإيجابي – تحليل - 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول 1895.00 بعد الانخفاض الذي شهده يوم أمس، ليحافظ على ثباته فوق دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك اكتسب عزم إيجابي واضح الآن، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1928.60.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1880.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1928.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد