شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول التعافي – تحليل - 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليخترق مستوى 1.2095 ويستقر فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الصاعد، حيث تظهر ملامح تشكّل نموذج قاع مزدوج يدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب.

بالمقابل، نلاحظ أن السعر يفقد عزمه الإيجابي ويبدأ بتقديم إشارات انعطاف هابط قد تقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

لذلك، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة 1.2164 سيدفع السعر لإجراء تصحيح صاعد يستهدف مستويات 1.2260 مبدئياً، بينما كسر 1.2090 سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي تبدأ أهدافه عند 1.2013 وتمتد إلى 1.1900.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2050 والمقاومة 1.2200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي