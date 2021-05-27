شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يعيد الاختبار – تحليل - 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية يوم أمس ليختبر مستوى 109.22، حيث يحافظ على ثباته دونه حتى الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل واضح ليظهر تشبّع في الشراء الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي عند 107.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 109.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط