شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي يوم أمس ليكسر دعم العلم المثلثي الصاعد ويستقر دونه، ليبطل التركيبة الإيجابية ويضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مناطق 1.3990 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يمكن السعر من اختراق 1.4135 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4020 والمقاومة 1.4180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط