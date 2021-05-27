شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر أرضية الدعم – تحليل - 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض زوج اليورو مقابل الدولار عند مستوى 1.2170، ليحافظ على ثباته فوقه، يرافقه ظهور إشارات إيجابية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2300 كمحطة تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.2170 والثبات دونه سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض لزيارة مناطق 1.2064 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2120 والمقاومة 1.2280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد