شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الامريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية اليوم الخميس وسط وزن المستثمرين لإعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم عقب جاءحة كورونا وإمكانية خفض التحفيز.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر نفقات رأس المال الخاص والتي أوضحت تسارع النمو إلى 6.3% مقابل 4.2% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات عند 2.0%، بخلاف ذلك، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لإغلاق ولاية فيكتوريا ثاني أكبر ولاية في استراليا من حيث عدد السكان لمدة أسبوع من 27 أيار/مايو حتى الثالث من حزيران/يونيو المقبل للحد من التفشي الجديد للفيروس التاجي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.40% ليخسر 7.73 نقطة ويصل إلى المستوى 1,912.94، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.61% ليخسر هو الأخر 174.79 نقطة ويصل إلى المستوى 28,467.40.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.03% ليربح 1.81 نقطة ويصل إلى المستوى 5,322.40، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.18% ليربح هو الأخر 6.45 نقطة ويصل إلى المستوى 3,599.81.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.21% ليخسر 62.39 نقطة ويصل إلى المستوى 29,103.62، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.35% ليخسر هو الأخر 11.07 نقطة ويصل إلى المستوى 3,157.36.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 1.03% ليخسر 126.57 نقطة ويصل إلى المستوى 12,220.87، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.35% ليربح 24.47 نقطة ويصل إلى المستوى 7,117.00.