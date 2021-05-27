شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حركة تداول الحاويات بالإسكندرية والدخيلة بزيادة 10 آلاف حاوية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاودت حركة النقل البحرى ارتفاعها مجددا ، تزامنا مع توسع دول العالم فى عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا ، مما فتح المجال مجددا لارتفاع تداول الحاويات في الموانئ التجارية العالمية من بينها ميناء الاسكندرية وميناء الدخيلة من خلال محطتي تداول الحاويات.

وكشفت شركة اسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للقابضة للنقل البحرى عن ارتفاع حركة التداول خلال شهر مارس الماضى بنحو 10 آلاف حاوية، مقارنة بشهر فبراير الماضي، فى الوقت الذى تم الإنتهاء من مرحلة التكريك الأخيرة لتعميق برصيف 96 بمحطة الدخيلة على أن يكون أقصى غاطس للسفن المسموح لها بالتراكى على الرصيف هو 15.5 متر بطول 400 متر، حيث تم العمل على الرصيف منذ 25 مارس 2021.

وذكرت الشركة إنها استقبلت 74 سفينة حاويات تحمل 81.6 ألف حاوية فى شهر مارس الماضى، مقارنة باستقبال 62 سفينة حاويات من مختلف الخطوط العالمية تحمل 72.3 ألف حاوية خلال شهر فبراير.