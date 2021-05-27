شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لتوصيل الغاز الطبيعى لمصنعك والان مع تفاصيل الخبر
1-صورة من السجل التجارى.
2-صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبى.
3-صورة من رخصة مزاولة المهنة.
4-صورة من إثبات الملكية / الايجار للشركة أو المصنع.
5-صورة من السجل الصناعى.
6-صورة ايصال الكهرباء.
7- موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الغاز للعميل " تطلب من الاداره العامه للشئون الفنيه" .
وفيما يلى أهم الإنجازات التى تم تحقيقها والتى كانت كالتالى..
تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليا بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً ، نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها، أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار فى زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.